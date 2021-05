Il Secolo XIX: "Samp, Keita sul filo del riscatto. Costi e Ranieri, addio più vicino"

Il Secolo XIX scrive che permane il dubbio, in casa Sampdoria, se riscattare o meno Keita Balde dal Monaco per 10 milioni. Il problema - si legge - non è tanto la cifra, in fondo "equa" per un talentuoso attaccante di 26 anni per cui si potrebbe pattuire uno sconto e di sicuro una dilazione su più anni, quanto piuttosto l'ingaggio. Quest'ultimo sfiora infatti i 3 milioni ed è fuori dai parametri blucerchiati. Tradotto: i genovesi tratterrebbero volentieri il giocatore, ma deve abbassarsi lo stipendio. Lo farà? L'impressione, avendolo fatto giocare meno del previsto, è anche la Samp consideri Balde forte ma forse non adatto al suo gioco.