Il Secolo XIX: "Samp, per Dionisi e Zanetti serve l'indennizzo"

"Samp, per Dionisi e Zanetti serve l'indennizzo", titola stamane Il Secolo XIX. La ricerca del prossimo allenatore della Sampdoria è proseguita nella giornata di ieri: uno degli obiettivi di Ferrero per questi primi giorni della settimana è quello di avere un confronto con i tecnici emergenti, categoria che lui non nasconde di preferire. I candidati sono Dionisi dell'Empoli e Zanetti del Venezia. Entrambi sotto contratto. E il presidente di quella toscana, Corsi, avrebbe fatto sapere in giro che se qualcuno fosse intenzionato a ingaggiare Dionisi, dovrà pagare un indennizzo. Cash o magari girando un calciatore. E lo stesso farà il presidente dei veneti, Niederauer. Poi ci sono Gotti e Giampaolo: il primo continua a rimandare l'incontro con l'Udinese, il secondo resta il favorito.