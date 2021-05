Il Secolo XIX: "Sampdoria, bilancio in rosso. Ferrero deve vendere per fare cassa"

vedi letture

"Sampdoria, bilancio in rosso. Ferrero deve vendere per fare cassa", si legge su Il Secolo XIX oggi in edicola. Ferrero si aspetta dalla sessione estiva della campagna trasferimenti di realizzare almeno un 27/28 milioni di plusvalenze. Obiettivo che metterà a dura prova l'area tecnica della società blucerchiata che si dovrà nuovamente confrontare con un mercato sempre fortemente condizionato dalla pandemia e quindi dai valori al ribasso. E la posizione che ci si aspetta in campionato sarà sempre tra l'ottavo ed il dodicesimo posto: quindi per uno che partirà servirà un rinforzo all'altezza. La sensazione è che si punterà molto di più sui giovani di prospettiva (e Ferrero è pronto a fare investimenti) rispetto all'ultimo mercato che ha portato a Bogliasco, su richiesta dello stesso Ranieri, profili esperti come quelli di Silva e Candreva.

Il milione e 800 mila speso per Bereszynski è ormai stato completamente ammortizzato. E significa che il suo eventuale prezzo di cessione costituirà tutta plusvalenza. Lo stesso vale per Thorsby, arrivato a parametro zero e che adesso potrebbe essere venduto per 7/8 milioni (in fila ci sono Napoli, Atalanta e Lazio) e sarebbe il classico colpaccio. Poi Bonazzoli e Damsgaard. Parlando di valori a bilancio, il blucerchiato più caro è Audero, 14 milioni, altro elemento che potrebbe finire nel mirino di alcuni top-club, Ferrero al momento conta di poterlo vendere per almeno 20 milioni. Poi Murillo, con 9.5. La coppia Gabbiadini-Jankto è attorno agli 8. Caprari e Torregrossa sono a 6, mentre Colley, altro blucerchiato del quale si dà ormai per scontata la cessione, parte da una base d'asta di circa 5 milioni, ma ha un valore sulla carta molto alto