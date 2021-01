Il Secolo XIX: "Silva ora ha preso per mano la Samp". Sabato la sfida contro CR7

"Silva ora ha preso per mano la Samp nel cuore della squadra e della città": questo il titolo che apre la sezione sportiva de Il Secolo XIX in edicola questa mattina. Il quotidiano dedica un approfondimento al centrocampista portoghese, sempre tra i migliori in questa prima metà di stagione. "Genova somiglia a Lisbona", dice lui, che sabato con la sua Samp incontrerà per la prima volta da avversario Cristiano Ronaldo, "capitano e leader". Il suo modello è il quarterback Tom Brady: "Dovunque va porta il suo spirito vincente".