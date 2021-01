Il Secolo XIX: "Spezia, impresa anche in Coppa: Roma ko dopo i supplementari"

vedi letture

In taglio alto sull'apertura odierna de Il Secolo XIX c'è spazio anche per la prestigiosa vittoria dello Spezia all'Olimpico: "Spezia, impresa anche in Coppa: Roma ko dopo i supplementari", titola il quotidiano. Gli Aquilotti, che si erano fatti rimontare il doppio vantaggio iniziale, non si arrendono e la spuntano ai supplementari. Finisce 2-4: i giallorossi chiudono in nove e con una sostituzione in più, che sarebbe presumibilmente costata il k.o. a tavolino.