Il Secolo XIX: "Spezia-Motta, oggi il vertice: contratto per obiettivi"

"Spezia-Motta, oggi il vertice: contratto per obiettivi" scrive Il Secolo XIX parlando del futuro della panchina dello Spezia. In arrivo Thiago Motta, ex Genoa e PSG. Dopo i rifiuti di Marco Giampaolo, che salvo sorprese resterà un anno fermo a guardare, lo Spezia ha deciso di accelerare per Motta. Oggi l'incontro con Pecini. Un anno di accordo per l'allenatore, rinnovo automatico se ci sarà salvezza, opzione per il secondo e bonus in base al piazzamento.