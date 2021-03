Il Secolo XIX: "Strootman dice no all'Olanda per il Genoa: la decisione presa con il ct"

vedi letture

Il Secolo XIX titola così al suo interno questa mattina: "Strootman dice no all'Olanda per il Genoa: la decisione presa con il ct". Decisivo il colloquio con De Boer, nel quale il centrocampista ha espresso il desiderio di restare in Liguria per continuare ad allenarsi seguendo il programma impostato negli ultimi mesi. Una scelta presa di comune accordo con il ct, ma che non si è rivelata felice visto il risultato dell'Olanda contro la Turchia.