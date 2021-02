Il Secolo XIX sul Genoa: "Shomurodov affaticato: è in dubbio. Si scaldano Pandev e Scamacca"

"Shomurodov affaticato: è in dubbio. Si scaldano Pandev e Scamacca". L'edizione odierna de Il Secolo XIX aggiorna sulle ultime di formazione in casa Genoa in vista della sfida di Marassi contro il Napoli: oggi il test decisivo per l'attaccante uzbeko, alle prese con qualche acciacco, al pari di Marko Pjaca. Crescono così le quotazioni di Pandev, al momento in vantaggio sul centravanti di proprietà del Sassuolo. Confermatissimo Destro, mentre si avvicina il rientro di Zapata.