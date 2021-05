Il Secolo XIX: "Test Atalanta, un ko con onore. Il Genoa fa gli esami per il futuro"

vedi letture

Sconfitta casalinga per il Genoa. La squadra di Davide Ballardini ha perso 4-3 contro l'Atalanta disputando un ottimo secondo tempo. In gol per i rossoblu Shomurodov, autore di una doppietta, e Pandev su calcio di rigore. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Test Atalanta, un ko con onore. Il Genoa fa gli esami per il futuro".