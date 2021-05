Il Tempo e le panchine romane: "Destini incrociati. Fonseca saluta, Inzaghi in bilico"

vedi letture

Ultima giornata di Serie A anche per le romane. Il futuro di Roma e Lazio appare simile, sebbene disputeranno due competizioni europee diverse. Il Tempo oggi in edicola però si sofferma sulle figure degli allenatori: uno non sarà confermato, l'altro rischia di andar via dopo tanti anni. "Destini incrociati: Fonseca saluta, Inzaghi in bilico", titola in prima pagina il quotidiano romano.