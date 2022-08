Il Tempo: "Roma sotto choc: Wijnaldum fuori sei mesi"

"Roma sotto choc: Wijnaldum fuori sei mesi", titola stamane Il Tempo. Bruttissimo infortunio per il centrocampista olandese della Roma, che in allenamento rimedia la frattura della tibia destra: stop fino all'anno nuovo. Non inizia certamente nel migliore dei modi l'avventura in giallorosso dell'ex PSG. Roma che oggi sarà di scena all'Olimpico contro la Cremonese.