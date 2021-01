La Gazzetta dello Sport celebra Buffon. Da Neuer a Julio Cesar: "Gigi il migliore di sempre"

La Gazzetta dello Sport all'interno delle sue pagine nell'edizione odierna celebra Gigi Buffon. Il portiere della Juventus, ieri mattina, stappando la champagne, ha battuto un altro record, anche se forse non lo sa. Ha esordito in Serie A nel 1995 e gioca ancora nel 2021: nessun calciatore italiano era mai rimasto ad alto livello per 27 anni solari. Albertosi si è fermato a 26, Maldini, Totti, Vierchowod e Ballotta a 25. Il discorso che fa il quotidiano è se Gigi sia il migliore di tutti i tempi. In un sondaggio fatto tra 18 portieri di 18 nazionalità diversa, tra cui Schmeichel, Neuer e Julio Cesar, colui che è stato incoronato è stato proprio Gigi Buffon, dopo di lui Yashin.