La Gazzetta dello Sport: "Dybala si riprende la Juve. E il rinnovo è alla portata"

Paulo Dybala è stato il più atteso e il più applaudito nel giorno del raduno della Juventus. La Gazzetta dello Sport pone i riflettori sulla Joya e constata come ieri gli sia toccata una sessione di selfie ed autografi ulteriore. Dopo una stagione falcidiata dagli infortuni ha una gran voglia di riscatto ed Allegri può essere l'uomo giusto per aiutarlo. Ieri si sono appena sfiorati, mentre oggi partiranno i doppi allenamenti e i due potranno confrontarsi. Il contratto in scadenza nel 2022 è da rinnovare, ma prima l'argentino vuole capire il suo nuovo ruolo nel progetto. La sfida di Allegri sarà trovare il modo di farlo coesistere con CR7, ma su Dybala c'è un progetto a lungo termine. Tra qualche giorno l'attaccante vedrà la dirigenza e poi arriverà il suo agente per fare sul serio: il legame tra lui e la Vecchia Signora è talmente profondo che è difficile immaginarlo con un'altra maglia.