La Gazzetta dello Sport: "Flop Rebic-Leao, il problema del vice-Ibra è esploso"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan. Il Diavolo si ritrova a secco dopo 10 gol tra Juventus e Torino e la sagoma gigante di Ibrahimovic a bordo campo si è trasformata in un rimpianto grande così: come sarebbe finita con lui in campo? Risposta sospesa per altri sette giorni quando ci sarà il 'dentro o fuori' di Bergamo dove la banda di Gasperini manda a segno chiunque. Ieri Pioli ha schierato Rebic, Leao e poi Mandzukic, ma nessuno pare sentirsi a suo agio in mezzo all'area ed il paradosso è che il Milan si è 'spuntato' sul più bello. L'immagine evidente è Mario Mandzukic, unico centravanti vero in rosa, ma ancora fermo alle briciole.