La Gazzetta dello Sport: "Inter, Barella nuovo leader. Per il club è già capitan futuro"

La Gazzetta dello Sport dedica un focus a Nicolò Barella. "Inter, Barella nuovo leader. Per il club è già capitan futuro" scrive il quotidiano rosa. Oggi non ci si stupisce più delle prestazioni di Barella, che sembra ripercorrere la strada fatta da Bonucci alla Juve: arrivato da una piccola, è diventato riferimento degli scudetti, leader dello spogliatoio e colonna dell’Italia. L'Inter ha investito tanto ma nessuno adesso si ricorda degli oltre 40 milioni spesi dal club interista. Non solo perché il suo valore è raddoppiato ma perché oggi Nicolò è un tesoro per il club, il simbolo del futuro. Il contratto è ancora lungo (scadenza 2024) ma è chiaro che non appena si potrà, andranno riviste delle condizioni. Per scoraggiare eventuali pretendenti e anticipare le intenzioni future. Barella capitano post Handanovic: la strada è tracciata.