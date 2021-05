La Gazzetta dello Sport: "Inter-Conte, parti distanti. L'incontro potrebbe anche non esserci"

"Inter-Conte, parti distanti. L'incontro potrebbe anche non esserci", scrive La Gazzetta dello Sport. E' una partita a scacchi, ma prima o poi qualcuno dovrà fare una mossa. Sia l'Inter che Conte stanno giocando la loro legittima partita, ma le parti sono distanti. Conte chiede un progetto alla sua altezza, vuole vincere. Zhang ha invece già esposto a più riprese la linea della prossima stagione: contenimento dei costi, abbassamento monte ingaggi e l'eventualità della cessione di un titolare. Con obiettivo di un piazzamento in Champions League. E allora l'incontro potrebbe non servire più: Conte ha un contratto e sa le idee della società. Forse un po' di attesa fa bene a tutte le parti in gioco, per schiarirsi le idee, ma è lecito pensare che entro il fine settimana il rebus sarà risolto.