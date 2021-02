La Gazzetta dello Sport: "Inter, ecco Eriksen con un anno di ritardo. Titolare anche nel derby"

"Inter, ecco Eriksen con un anno di ritardo. Titolare anche nel derby" scrive La Gazzetta dello Sport. La storia di Eriksen all'Inter è cambiata. Più passano le ore più il danese sente l'odore di una maglia da titolare nel derby Scudetto di domenica. Con la Lazio, per utilizzare un'espressione gradita a Conte, l'ex Tottenham ha salito un altro gradino. Il giocatore nerazzurro è cresciuto in tutto, dall'intensità agli inserimenti, e ora va verso una maglia da titolare contro il Milan. Con lui in campo, la squadra risulta meno leggibile, non è costretta per forza a passare da Brozovic ma ha in campo una valida alternativa e così per gli avversari diventa più complicato marcare chi costruisce il gioco dell'Inter. Ora l'occasione è lì davanti: primo derby da titolare per Eriksen, con un anno di ritardo.