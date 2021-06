La Gazzetta dello Sport: "Italia, altra notte magica. Siamo più belli degli altri"

Altra esaltante prova dell'Italia. La Gazzetta dello Sport scrive: "Italia, altra notte magica. Siamo più belli degli altri". Il Galles, battendo la Turchia, ha negato all'Italia la certezza del primo posto ma gli azzurri hanno già strappato la qualificazione agli ottavi, trascinati da Locatelli e Berardi, perle del Sassuolo, ragazzi di provincia, dove si coltivano la qualità e la pazienza, e chi ha bocciato il Loca ora può mangiarsi le mani. Grande prova per l'Italia, con la Svizzera che ha fatto mezzo tiro in porta. "Siamo agli ottavi. Siamo più belli degli altri: il sogno continua. Col Galles basterà un pari per chiudere in testa al girone. Ma pareggiare non fa per noi".