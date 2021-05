La Gazzetta dello Sport: "Panchina di Pioli non traballa. Resta al Milan anche senza Champions"

vedi letture

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la panchina di Stefano Pioli al Milan non traballa. Tutti, dalla proprietà ai dirigenti, concordano sulla qualità del lavoro di questi due anni e la sua posizione dovrebbe rimanere salda anche in caso di mancato arrivo tra le prime quattro. A cambiare, semmai, sarà il suo peso all'interno del club: riportare il Diavolo in Champions dopo otto anni di assenza gli garantirebbe sempre più voce in capitolo anche in sede di mercato, oltre che un maggiore potere contrattuale in chiave rinnovo (tema che non è ancora stato affrontato con la dirigenza).