La Gazzetta dello Sport: "Salernitana, ancora a rischio l'iscrizione alla Serie A"

L'iscrizione alla Serie A della Salernitana è ancora a rischio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri si sono parlati consulenti e legali della Federcalcio e dei due gruppi che detengono la proprietà della Salernitana e che fanno capo a Enrico Lotito e Marco Mezzaroma. Il trust, è stato spiegato ai rappresentati della Vidal, può essere una soluzione, ma servono confini invalicabili per rendere credibile il percorso. Il soggetto terzo dovrà essere una persona giuridica, una società e non un avvocato o un docente universitario come "trustee". La durata del trust appunto, può essere massimo di sei mesi ed a gennaio dovrebbe così arrivare una nuova proprietà.