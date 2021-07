La Gazzetta dello Sport: "Tanti errori e un gol inutile. Tutta la delusione di Lukaku"

Tanti errori e un gol inutile, titola La Gazzetta dello Sport analizzando la prestazione di Lukaku e compagni. Non è bastata la rete numero 64 segnata con la maglia della sua Nazionale a Lukaku: la generazione d'oro ha fallito ancora una volta. Una serata amara per coloro che capeggiano il ranking Fifa e che continuano a non vincere nulla. E' stato un attimo fatale e Lukaku ha dovuto arrendersi all'Italia, il Paese in cui gioca e in cui ha appena vinto lo scudetto con l'Inter. Un incastro maligno: l'Italia gli ha dato, l'Italia gli ha tolto.