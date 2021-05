La Nazione: "Fiorentina, Commisso tornerà in USA solo dopo la matematica salvezza"

La Nazione in edicola questa mattina racconta la situazione legata a Rocco Commisso, definito in modalità operativa su tutti i fronti. Il presidente della Fiorentina non tornerà in Usa finché non avrà ottenuto la salvezza con i viola ed andarsene ora non rientrerebbe nel suo stile. Le ambizioni di rilancio dovranno confrontarsi con le garanzie richieste da chi siederà sulla panchina gigliata, ma è chiaro che il nuovo allenatore sarà centrale per determinare tutto il contorno. Il patron italo-americano ha esplorato anche il mercato estero e la possibilità di scegliere un tecnico emergente che abbia una propria idea di calcio non è da escludere.