La Nazione: "Fiorentina, Fonseca vuole restare in A e sfidare la Roma. Ora è il favorito"

"Fiorentina, Fonseca vuole restare in A e sfidare la Roma. Ora è il favorito", titola stamane La Nazione. Il favorito per la panchina viola è ora Paulo Fonseca, considerato che Gattuso è orientato ad accettare altre offerte che evidentemente lo allettano di più. Fonseca è davanti a tutti. C'è più di qualcosa tra la società viola ed il tecnico portoghese. E la voglia di restare in A, anche come rivincita nei confronti della Roma, è tanta.