La Nazione: "Fiorentina, gol e rinnovo: la doppia sfida di Vlahovic per evitare tentazioni"

vedi letture

La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio ai viola con il titolo seguente: "Fiorentina, gol e rinnovo: la doppia sfida di Vlahovic per evitare tentazioni". L'obiettivo è il decimo sigillo stagionale per il serbo che Commisso potrebbe convocare una volta tornato in Italia per approfondire il discorso legato al rinnovo di contratto. Vlahovic si sente un 'figlio' di questo club e i vertici societari lo considerano una pedina fondamentale sulla quale costruire il futuro. Riuscire a rinnovare con la fine della stagione in corso, aiuterebbe la Fiorentina a programmare un mercato che andrebbe a girare subito su una situazione determinante.