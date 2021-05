La Nazione: "Fiorentina, per la panchina ora spunta il nome di Rudi Garcia"

La Nazione in edicola questa mattina lancia con forza la candidatura di Rudi Garcia per la panchina viola. La pista esterà è da tenere in considerazione ed il ritorno in Italia dell'attuale allenatore del Lione non è del tutto campato in aria. Un profilo internazionale come vorrebbe la proprietà della Fiorentina che strizza l'occhio proprio a una dimensione più ampia, in una logica di crescita non solo sportiva.