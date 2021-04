La Nazione: "Fiorentina, tiene banco il futuro della panchina. Ora è corsa a tre"

In casa Fiorentina tiene banco il futuro della panchina - scrive La Nazione - Gattuso ora sembra più lontano e De Zerbi più vicino: quest'ultimo vuole legare il suo nome a qualcosa di importante da costruire a Firenze sotto la gestione Commisso. I viola non hanno intenzione di arretrare, restando una opzione più che concreta. Come quella di Gattuso che però è sempre vincolato al colloquio con De Laurentiis. In settimana pare che sia in agenda intanto il contatto tra Ferrero e Claudio Ranieri, la Fiorentina segue da vicino la questione perché l'uomo del miracolo Leicester è profilo che piace.