La Repubblica in apertura: "Italia-Spagna, gli Azzurri cercano un altro tesoro"

"Italia-Spagna, gli Azzurri cercano un altro tesoro". Così in taglio basso l'edizione odierna de La Repubblica, che dedica spazio in apertura all'Italia di Mancini, impegnata questa sera a Wembley contro la Spagna: in palio c'è la finale di Euro 2020. Niente tifosi dall'Italia o dalla Spagna, ma saranno comunque in 60.000 ad assistere al match nell'impianto londinese.