La Repubblica: "Italia, una prova d'orchestra per dimenticare la Svezia e volare in Qatar"

Il calendario fittissimo di questa stagione ha reso le tre gare che l'Italia affronterà nel giro di una settimana gli unici esami possibili in vista dell'Europeo. Contro l'Irlanda del Nord ci sarà, salvo sorprese, Nicolò Barella, per il quale verrà presa una decisione definitiva in mattinata. L'altro nodo da sciogliere è quello tra Berardi e Chiesa: l'escluso tra i due giocherà in Bulgaria. Un appuntamento da non fallire, anche per i ricorsi storici di una sfida, quella con i nordirlandesi, che nel lontano 1958 precluse agli azzurri l'accesso al Mondiale. Fu l'unica esclusione eccellente dell'Italia prima del disastro del 2017: per dimenticarlo occorre una partenza sprint verso Qatar 2022, una "bella prova d'orchestra", come suggerisce l'edizione odierna de La Repubblica.