La Repubblica: "La prima campagna europea di Pirlo è stata un fallimento"

vedi letture

"La prima campagna europea di Pirlo è stata un fallimento". Questo il titolo che La Repubblica in edicola stamani dedica alla Juventus. C'è un cambiamento epocale perché i gol che segnava Ronaldo li fa Chiesa e tutto è sulle spalle del classe '97 e non più del divo appassito, che esce dalla Champions dopo una prova così deludente da fare tenerezza. Da quando c'è Cristiano la squadra si arena sempre al primo scoglio, perdendosi pure in due dita di Porto, che si è qualificato pur sconfitto e pur giocando un'eternità in dieci. A Pirlo neanche questo è bastato: la sua prima campagna europea è stata un fallimento.