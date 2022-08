La Repubblica: "Roma, il Tottenham offre 55 milioni per Zaniolo: Mou lavora per tenerlo"

José Mourinho, il più loquace degli allenatori in attività, si sta nascondendo dietro il silenzio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo Special One, dopo aver convinto prima Dybala e poi Wijnaldum a scegliere il progetto giallorosso dei Friedkin, sta lavorando per bloccare la cessione di Nicolò Zaniolo al Tottenham, nonostante sia pervenuta alla Roma un'offerta da 55 milioni di euro tra cash e il cartellino di Japhet Tanganga. Il tecnico ha capito che ricostruire il rapporto con il classe '99 può essere la base per competere con tutti anche in Italia e lui lo sta ripagando sbattendo in faccia al mondo una condizione titanica. A riportarlo è La Repubblica.