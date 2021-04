La Repubblica: "Roma, in Olanda davano del dead man walking a Fonseca"

vedi letture

Ieri sera uno spietato telecronista olandese seguitava a dare del "dead man walking" a Paulo Fonseca. Una definizione frettolosa, sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, perché la vittoria in rimonta della Roma sull'Ajax conferma come l'Europa League continui a defibrillare la stagione dei giallorossi. Il due a uno di Amsterdam non è un'ipoteca sulla qualificazione, ma a venticinque anni dall'ultima semifinale di Coppa UEFA i ragazzi di Fonseca hanno costruito una candidatura fortissima a sfidare lo United in semifinale. Il futuro, per la Roma, è adesso. A rimarcarlo è stato Tiago Pinto, che ha parlato così nel pre-gara di ieri: "Il futuro di Fonseca? Conta il presente".