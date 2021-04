La Stampa: "Agnelli accerchiato e isolato. Il futuro da presidente della Juve resta in bilico"

vedi letture

Dopo il naufragio della Superlega Andrea Agnelli si sta sforzando di rimanere sereno, circondato dall'affetto degli amici, che in queste ore lo stanno aiutando a sentirsi meno solo. Politicamente, però, il patron juventino si ritrova accerchiato: alcuni presidenti - riferisce oggi La Stampa - si sono rivolti a uno studio legale di Milano, per capire quali siano i margini di una richiesta danni per la decisione sui fondi mentre lavorava al progetto Superlega. Agnelli è dunque isolato, e il quotidiano si interroga se la Juve possa permettersi un presidente ormai circondato da nemici. I nomi che circolano per una sua ipotetica successione sono quelli di Alessandro Nasi, Del Piero, Lippi e Marotta. Si tratta però soltanto di rumors allo stato dell'arte, perché la famiglia - precisa il quotidiano - resta con Agnelli.