La Stampa: "Crisi Juve, per ora avanti con Pirlo. Ma sul futuro aleggia un Allegri bis"

La Stampa sceglie di aprire la sua edizione odierna focalizzandosi sulla crisi che sta attraversando la Juventus e titola: "Per ora avanti con Pirlo. Ma sul futuro aleggia un Allegri bis". Si continua con l'ex centrocampista in panchina, dunque, almeno per il momento. Tuttavia il quotidiano sottolinea come non debba essere escluso un ritorno a Torino di Max, il quale si è detto voglioso di tornare ad allenare.