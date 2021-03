La Stampa: "Da Pirlo alla dirigenza, adesso alla Juve sono tutti in discussione"

"Da Pirlo alla dirigenza, adesso alla Juve sono tutti in discussione", titola La Stampa. Andrea Pirlo si interroga dopo una sconfitta da galleria degli orrori, ed il futuro della panchina bianconera appare sempre più in bilico. Undici punti in meno rispetto alla passata stagione ed il titolo che verrà perso dopo nove anni di dominio. Ma il rischio ora è quello di perdere anche la Champions: uno scenario da incubo da evitare a tutti i costi. Non sarebbe solo un danno di immagine, ma anche economico in un bilancio già fortemente in passivo. Ma non è il solo Pirlo ad essere in discussione: Paratici è in scadenza a giugno, e Nedved si è visto finora più per le sue reazioni scomposte durante le partite che per dare una mano alla squadra. Potrebbero essere loro a pagare, in una vera e propria rivoluzione.