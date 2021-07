La Stampa: "Donnarumma sarà titolare nel PSG? Le tre soluzioni al duello con Navas"

"Donnarumma sarà titolare nel PSG? Le tre soluzioni al duello con Navas", scrive stamane La Stampa. Leonardo, che ha voluto fortemente Gigio, ci aveva visto bene sin da prima dell'Europeo. Ma il Paris Saint Germain un portiere già ce l'ha, il costaricano Keylor Navas. E' in perfetta forma fisica, reduce da un'ottima stagione e di certo non ha preso bene l'arrivo di Donnarumma. Ora tocca a Pochettino decidere cosa fare. Navas primo e Donnarumma secondo non avrebbe senso dopo l'Europeo di Gigio. Navas in campionato e Donnarumma in Champions? Forse. Oppure metterli sullo stesso piano e decidere di volta in volta. Ma la scelta non va fatta subito: la prima di campionato sarà l'8 agosto, con Navas presente, mentre Donnarumma si aggregherà più tardi.