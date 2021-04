La Stampa: "Elkann compatta la Juve ma Agnelli rischia di essersi già bruciato"

La visita di ieri di John Elkann alla Continassa, con la quale il numero uno di Exor ha voluto rimarcare la propria vicinanza alla Juve, assume un valore particolare in una stagione così complicata: è un segnale di compattezza - scrive La Stampa - per questo delicato finale di stagione. Il destino del "traballante" Pirlo non sembra ancora definitivamente segnato, mentre Paratici ha il contratto in scadenza a giugno. Il presidente Agnelli, invece, rischia di essersi bruciato nel mondo del calcio dopo il naufragio della Superlega.