La Stampa esalta gli azzurri: "Ora andate a prendere l'Italia"

vedi letture

La Stampa esalta gli azzurri: "Ora andate a prendere l'Italia". Martedì la Spagna ci dirà dove andremo a finire ma quest'Italia è già una goduria. Grande vittoria contro il Belgio, la prima del ranking, e semifinali conquistate. "Tutti in piedi per l'Italia. Andatela a prendere ora" scrive il quotidiano che esalta la prova degli Azzurri di Roberto Mancini. Trentadue risultati utili consecutivi per il Mancio. E ora che nella rete è finito anche un pesce grosso come il Belgio, è caduto anche l'ultimo tabù: la qualità degli avversari battuti.