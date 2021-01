La Stampa: "Il Toro insegue i tre punti contro la Fiorentina. Sanabria in panchina?"

Nella sezione sportiva de La Stampa si parla del match di questa sera tra Torino e Fiorentina. "Il Toro insegue i tre punti contro la Fiorentina. Sanabria in panchina?" scrive il quotidiano. Altro scontro salvezza per la squadra di Nicola a una settimana dal match di Benevento. Un altro duello salvezza un po' strano, molto stonato se a contendersi punti pesanti saranno, questa sera, due squadre costruite per altri obiettivi come i granata e la Fiorentina. Il Toro insegue i 3 punti per restare in scia delle squadre che lo precedono. Il nuovo arrivato Sanabria sarà in panchina? Il giocatore deve risolvere la lunga serie di pendenze burocratiche prima di presentarsi ufficialmente e, così, appare appesa ad un filo la sua presenza in panca.