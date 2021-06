La Stampa in apertura: "Italia in ginocchio copiando il Belgio"

vedi letture

La Stampa, stamani in edicola, titola così in prima pagina: "Italia in ginocchio copiando il Belgio". Il Belgio di Lukaku aderisce al Black Lives Matter e l'Italia stavolta si allinea. Fa discutere la discontinuità di comportamento. La Figc: "Azzurri liberi". Venerdì a Monaco nessun calciatore rimarrà in piedi al fischio d'inizio: mai successo.