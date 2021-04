La Stampa: "L'Italia non brilla su un campo imbarazzante. Immobile leone addormentato"

La Stampa commenta così la vittoria azzurra in Lituania: "L'Italia non brilla su un campo imbarazzante. Immobile leone addormentato". Successo per 2-0 per gli Azzurri con Mancini che eguaglia Lippi con 25 risultati utili consecutivi e ora davanti a sé ha solo Pozzo con 30. Terreno di gioco imbarazzante in Lituania, Nazionale non brillantissima. Immobile è apparso un leone addormentato e Mancini sulla prima occasione si è spazientito ("hai fatto tutto bene e poi...") e così la sfida è rimasta in bilico fino alla fine. Ora stop fino a settembre per le qualificazione Mondiali. Prima ci saranno gli Europei con Mancini che deve scegliere i 23, forse i 25 se la UEFA ascolterà le richieste dei c.t. di avere una rosa più larga vista la stagione anomala.