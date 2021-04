La Stampa: "Roma dominata dall'Ajax ma in semifinale. Avanti all'italiana"

La Stampa in edicola questa mattina esalta la Roma, ma al tempo stesso la riporta con i piedi per terra analizzando la vittoria nel doppio confronto con l'Ajax. "Avanti all'italiana" è lo slogan usato dal quotidiano. L'Ajax ha dominato in lungo e in largo, ma i giallorossi sono riusciti a salvare la pelle e la faccia con una ripartenza finalizzata dal totem Dzeko. All'intervallo il possesso palla era il 75% per gli olandesi, quasi fosse un attacco contro difesa, sempre sull'orlo di traballare, ma poi Calafiori ha indovinato la cavalcata giusta e Dzeko ha mandato la Roma in semifinale. Il come, per una notte, non conta.