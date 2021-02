La Stampa: "Ronaldo, una delle gare più brutte nella sua competizione preferita"

Nella serata in cui Haaland porta il suo bottino in Champions a diciotto reti in tredici presenze, Cristiano vive una delle gare più brutte nella sua competizione preferita, in uno stadio che conosce bene e contro l'amico di sempre Pepe. Un ottavo di finale sempre più "rivoluzionario", secondo La Stampa, perché eclissa i migliori di sempre ed esalta i loro successori. Se CR7 vorrà prendersi ancora la scena dovrà necessariamente liberarsi del "fantasma portoghese".