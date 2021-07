La Stampa: "Southgate, il leader che non ti aspetti per calmare gli inglesi"

L'unico che nei giorni di delirio inglese mantiene la calma sembra essere Gareth Southgate, scrive La Stampa analizzando il cammino del ct. Fino a qui non ha fatto un solo errore: dalla difesa di Kane a oltranza quando il capitano non girava, al rifiuto di scelte populiste vedi il grido "metti Graealish" ogni volta che la partita si inceppa. Se l'Inghilterra per la prima votla rappresenta l'intera nazione lo deve anche a questo ct che non aveva nulla per diventare guida e si è scoperto leader. Un solo gol concesso in tutto il torneo, è stato in svantaggio per la miseria di 9 minuti contro la Danimarca. Non ha mai incontrato avversari temibili ma è sempre andato in crescendo.