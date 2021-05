Libero stamani in apertura: "Mou fa guadagnare 50 milioni alla Roma"

L'edizione odierna di Libero si focalizza, in prima pagina, sull'innesto da parte dei capitolini di José Mourinho, il quale Special One porta loro in dote già un salto nelle azioni. "Mou fa guadagnare 50 milioni alla Roma", il titolo che sottolinea il boom di acquisti sul club giallorosso in Borsa.