QS: "Da Wembley all'alimentari di Jesi. Il ritorno alla normalità del ct campione d'Europa"

"Da Wembley all'alimentari di Jesi. Il ritorno alla normalità del ct campione d'Europa", titola stamane QS su Roberto Mancini. Che ieri era in fila per entrare dal Pizzicagnolo, senza dribblare nemmeno un selfie. Solo un'istantanea della prima giornata a Jesi del CT della Nazionale azzurra. Prima la visita alla mamma in ospedale, dopo un malore per un intervento subito poco prima della finalissima, e poi in tarda mattinata un salto nel centro storico: "Grazie a tutti, sono felice di questa accoglienza della città". Poi nel pomeriggio un po' di relax in barca a vela: niente riflettori, solo il vento e il rumore del mare. E a chi gli chiede cosa farà nei prossimi giorni risponde di non saperlo. Per ora qualche giorno a Jesi, poi il ritorno a Roma dalla moglie e non mancheranno le vacanze.