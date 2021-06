Tuttosport apre con Chiellini e Lukaku: "A noi due!"

"A noi due!", titola stamani in apertura Tuttosport, che sceglie come uomini copertina Giorgio Chiellini e Romelu Lukaku. Il Belgio manda al tappeto il Portogallo (e CR7): sarà dunque la squadra di Martinez l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale di Euro 2020. Fuori anche l'Olanda di De Ligt, espulso prima dell'uno-due fatale della Repubblica Ceca.

Mercato - "Occhio Toro: Arsenal in pressing su Belotti", si legge in taglio basso a proposito dei granata. Spazio anche all'ultimo nome per la fascia dell'Inter: "Pole Bellerin per il dopo Hakimi", assicura il quotidiano. E infine i rossoneri: "Milan-Kessie: stallo. Marotta ci pensa". Dopo Calhanoglu, anche l'ivoriano potrebbe entrare clamorosamente nell'orbita di mercato nerazzurra.