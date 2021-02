Tuttosport: "Arthur, terapia d'urto per evitare a tutti i costi l'intervento chirurgico"

Lo staff medico della Juventus, informa l'edizione odierna di Tuttosport, sta lavorando alacremente per favorire il recupero di Arthur, fermo dallo scorso sei febbraio per un problema legato alla calcificazione di natura post-traumatica a livello della membrana interossea. L'obiettivo è evitare l'intervento chirurgico: così il brasiliano, dopo aver stretto i denti per qualche tempo, da una quindicina di giorni si sta curando per riprendersi il prima possibile e, stando a quanto filtra dal Brasile, si starebbe sottoponendo a sedute di onde d'urto focali. Una terapia - spiega il quotidiano - basata su stimolazioni acustiche: l'ex Barça dovrebbe terminare le cure la prossima settimana, e soltanto dopo si capirà se avranno effettivamente sortito qualche effetto. La speranza di Andrea Pirlo è riaverlo a disposizione per il match di ritorno contro il Porto, in programma il prossimo nove marzo.