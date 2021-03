Tuttosport: "Arthur torna titolare con il Porto. La difesa è ancora un rebus"

"Arthur torna titolare con il Porto. La difesa è ancora un rebus", titola stamane Tuttosport. Il centrocampista brasiliano è pronto a guidare la Juventus contro il Porto. Dopo il rodaggio con la Lazio, 20 minuti per tornare in campo, è pronto a prendere per mano i bianconeri nella delicata sfida di Champions. Non sarà al top ma il suo palleggio è fondamentale per la Juventus. Farà coppia con Rabiot, in continua crescita e sempre più in fiducia. Chiesa e uno fra McKennie e Ramsey completeranno la linea a quattro. Davanti tornerà la coppia Morata-CR7, ma i dubbi restano dietro, dove si prenderà una decisione in extremis: Chiellini ha aumentato i carichi ma soltanto oggi si capirà se potrà partire dall'inizio, Bonucci invece è rientrato contro la Lazio ma non è al top. De Ligt invece non ha ancora superato la contusione rimediata contro il Verona. E così si candida nuovamente Demiral.