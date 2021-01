Tuttosport: "Conte-Pirlo, non fu subito colpo di fulmine. I dubbi e il riscatto in bianconero"

Tuttosport svela alcuni retroscena sul rapporto tra Andrea Pirlo e Antonio Conte ai tempi della Juventus. "Conte-Pirlo, non fu subito colpo di fulmine. I dubbi e il riscatto in bianconero" scrive il quotidiano. L'arrivo di Pirlo a parametro zero dal Milan fece storcere il naso all'allora tecnico juventino Antonio Conte. Reazione del neo tecnico bianconero all'arrivo di Pirlo? Mmmm...in tanti non erano felici, per usare un eufemismo. Nelle ricostruzioni c'è anche chi parla di riflessioni all'insegna del "mica è un centro ricreativo per pensionati". Pirlo era stato scaricato dal Milan dopo un'annata non felice e Conte non era sicuro dell'affidabilità di un giocatore che aveva superato la soglia dei 30 anni. Poi, gradualmente, il legame è diventato sempre più forte e sincero. Pirlo scese in campo alcune volte anche con dei problemi al ginocchio, mostrando spirito di sacrificio. Ma ci furono anche momenti polemici come la sostituzione con il Verona, al 66', nel 2013, con il giocatore che non gradì e andò direttamente negli spogliatoi. Ma domani ci sta un abbraccio sincero, un in bocca al lupo all'insegna del vinca il migliore.