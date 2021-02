Tuttosport: "Coppa Italia, l'Atalanta cerca il bis dell'impresa riuscita nel 2019"

Tuttosport in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente al suo interno: "Coppa Italia, l'Atalanta cerca il bis dell'impresa riuscita nel 2019". Gasperini ha presentato la sfida spiegando come sarebbe un traguardo notevole arrivare a giocarsi una finale di questo trofeo. I nerazzurri sono alla terza semifinale in cinque anni con Gasperini al timone e se dovessero passare il turno sarebbe la 2^a finale in 3 anni dopo quella persa con la Lazio. Le possibilità di arrivare in fondo in Coppa Italia sono ben più alte che nelle altre due competizioni, ma servirà certamente la massima attenzione.